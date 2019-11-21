Чайка начнет лично принимать бизнесменов в регионах
Генпрокурор Юрий Чайка начнет регулярно проводить личные приемы бизнесменов в регионах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру. Ближайшая встреча состоится в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии, во время которой за три года поступило около 3500 обращений и жалоб, отмечает издание. Большинство жалоб были от бизнесменов из Москвы, Московской области и Краснодарского края. Зачастую они связаны с незаконными действиями в отношении имущества коммерсантов. «Доводы 899 сообщений нашли свое подтверждение», – заявили в Генпрокуратуре.
В Генпрокуратуре пояснили, что новый формат общения с бизнесменами Чайка впервые опробовал на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Никаких ограничений при организации встречи не было, задаваемые генпрокурору вопросы, а также жалобы и обращения касались различных сфер. В частности, поступали жалобы на действия таможни в морском порту Владивостока, поднимался вопрос необходимости формирования нормативов твердых коммунальных отходов (ТКО). Бизнесмены также обсудили с генпрокурором уголовное преследование по ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем). После общения с предпринимателями Чайка взял часть расследований под свой контроль, региональная прокуратура внесла представление в правительство и обратила внимание губернатора на проблемы с утилизацией мусора.
В Генпрокуратуре считают, что такие выездные встречи Чайки с бизнесменами должны стать важным дополнением к прямой линии. Все поступающие обращения направляются в профильное управление центрального аппарата Генпрокуратуры.
В пятницу, 22 ноября, Чайка проведет в Екатеринбурге очередную встречу с бизнесменами. Ее организаторы ожидают, что бизнесмены поднимут вопрос о нарушениях во время плановых и внеплановых проверок бизнеса.