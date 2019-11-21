Чайка начнет лично принимать бизнесменов в регионах

В Генпрокуратуре пояснили, что новый формат общения с бизнесменами Чайка впервые опробовал на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Никаких ограничений при организации встречи не было, задаваемые генпрокурору вопросы, а также жалобы и обращения касались различных сфер. В частности, поступали жалобы на действия таможни в морском порту Владивостока, поднимался вопрос необходимости формирования нормативов твердых коммунальных отходов (ТКО). Бизнесмены также обсудили с генпрокурором уголовное преследование по ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем). После общения с предпринимателями Чайка взял часть расследований под свой контроль, региональная прокуратура внесла представление в правительство и обратила внимание губернатора на проблемы с утилизацией мусора.