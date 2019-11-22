Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному. По словам президента, которые приводит издание «Политика», сотрудники спецслужб Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако видео его встречи с отставным сербским подполковником сняли не они.
Встреча, запечатленная на видео, произошла 24 декабря 2018 г., рассказал Вучич. По его словам, спецслужбы тогда получили данные, что в одном из районов Белграда около шести часов вечера бывший сербский военный встретится с подполковником России Георгием Клебаном. «Мы предприняли меры, однако документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке», — пояснил президент.
Как рассказал Вучич, Сербия много раз документировала контакты Клебана с сотрудниками своей армии. Кроме того, у спецслужб есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли десять раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, добавил президент. За сербским подполковником, который попал на видео, следили с 2012 г.
На отношениях с Россией эта ситуация не скажется, заявил Вучич. «Я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии», — отметил он. По словам Вучича, у него есть только один вопрос к российской стороне. «Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ни разу не голосовала против России, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики», — сказал президент.
Шпионский скандал разгорелся после того, как болгарский журналист Христо Грозев опубликовал на YouTube ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Как утверждал корреспондент, на видео запечатлены неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии.