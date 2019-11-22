Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии

На отношениях с Россией эта ситуация не скажется, заявил Вучич. «Я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии», — отметил он. По словам Вучича, у него есть только один вопрос к российской стороне. «Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ни разу не голосовала против России, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики», — сказал президент.