Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, допускать нельзя. Так президент Владимир Путин ответил на слова председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева о недопустимости наказывать сроками участников акций за бросок бумажным стаканчиком в сторону полиции, сообщает «Интерфакс».
Путин подчеркнул, что все имеют право высказывать свое мнение, но в рамках закона. Допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, нельзя, добавил президент.
«Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины»
Но иногда и сотрудники правоохранительных органов грубо нарушают закон в ходе разгона митингов, такие границы переходить нельзя, отметил Путин. По его мнению, противоправных действий не должно быть как в отношении граждан, так и в отношении полиции.
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ важно, чтобы судебные решения «были соразмерны содеянному». Он подчеркивал, что брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. Случай, о котором говорил Фадеев, произошел во время летних протестов в Москве. 27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик. Через несколько дней мужчина был задержан по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Позже, после изучения видеозаписей, обвинения с Абаничева сняли.