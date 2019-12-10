Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ важно, чтобы судебные решения «были соразмерны содеянному». Он подчеркивал, что брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. Случай, о котором говорил Фадеев, произошел во время летних протестов в Москве. 27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик. Через несколько дней мужчина был задержан по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Позже, после изучения видеозаписей, обвинения с Абаничева сняли.