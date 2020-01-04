Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации

2 января турецкий парламент одобрил законопроект, разрешающий направить турецких военных в Ливию. Эрдоган не раз говорил о готовности отправить военный контингент в эту страну, если находящиеся у власти в Триполи силы попросят его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. В свою очередь Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром предпринимает попытки ликвидировать признанное международным сообществом временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.