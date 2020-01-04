Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для борьбы с военной интервенцией, передает телеканал Al Arabiya. Хафтар призвал «противостоять агрессии извне, объединиться и взяться за оружие». Так командующий армией отреагировал на намерения Турции отправить войска в Триполи.
«Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений», – заявил Хафтар. Он пообещал, что ливийская армия будет противостоять любым иностранным войскам, направленным в страну.
Хафтар также призвал всех ливийцев «противостоять врагу, который решил захватить страну». По его мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вмешиваясь в военный конфликт в Ливии, «нацелился на национальную безопасность арабов». Хафтар считает, что Эрдоган хочет попытаться возродить Османскую империю в Ливии.
2 января турецкий парламент одобрил законопроект, разрешающий направить турецких военных в Ливию. Эрдоган не раз говорил о готовности отправить военный контингент в эту страну, если находящиеся у власти в Триполи силы попросят его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. В свою очередь Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром предпринимает попытки ликвидировать признанное международным сообществом временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.