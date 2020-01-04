WADA определило размер взноса для России на 2020 год

В начале декабря исполнительный комитет WADA отстранил на четыре года уличенных в допинге российских спортсменов. Они не смогут участвовать в крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийские и Паралимпийские игры. Помимо этого российская сборная на такой же срок лишена права выступать под флагом России. «Чистые» спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях индивидуально и только в нейтральном статусе.