Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Захват заложников в Тегеране, который упомянул Трамп, произошел 4 ноября 1979 г. в посольстве США. После исламской революции в Иране протестующие, требовавшие от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, захватили 66 человек. Вскоре 13 из них были освобождены, еще 52 пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 г.