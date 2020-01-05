Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Трамп также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, которого он назвал «террористическим лидером». «США более не хотят каких-либо угроз», – написал американский лидер в своем Twitter.
Американский президент пояснил, что число целей равняется количеству американских заложников, захваченных в Иране «много лет назад». О каких именно объектах идет речь, он не раскрыл. Трамп подчеркнул, что некоторые из целей «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».
Захват заложников в Тегеране, который упомянул Трамп, произошел 4 ноября 1979 г. в посольстве США. После исламской революции в Иране протестующие, требовавшие от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, захватили 66 человек. Вскоре 13 из них были освобождены, еще 52 пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 г.