NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США

Трамп, по их словам, изначально был против этого сценария и в конце декабря приказал ВВС США ударить по лагерю одной из шиитских группировок в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли 25 человек. Это спровоцировало протесты перед посольством США в Багдаде, за ними Трамп следил по телевидению.