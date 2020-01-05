NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Трамп, по их словам, изначально был против этого сценария и в конце декабря приказал ВВС США ударить по лагерю одной из шиитских группировок в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли 25 человек. Это спровоцировало протесты перед посольством США в Багдаде, за ними Трамп следил по телевидению.
Но позже американский президент поменял свое мнение, более того, он проигнорировал разведданные от 30 декабря. Согласно этим данным, на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая поездки Сулеймани. Разведка США также пришла к выводу, что нападения на американских солдат, подготовку которых Вашингтон приписывал иранскому генералу, могли и не случиться.
По данным источников газеты, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран для консультаций, не дав согласия на атаки против военных США. Несмотря на это, 2 января Трамп решил ликвидировать иранского генерала, чем «шокировал чиновников Пентагона», говорится в статье.
Иранский генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.