США пригласили к участию в расследовании крушения самолета в Иране
Иран пригласил национальный совет безопасности на транспорте США (NTSB) принять участие в расследовании крушения пассажирского Boeing под Тегераном. NTSB согласилось назначить своего представителя, сообщает Reuters cо ссылкой на представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархада Парвареша.
«NTSB ответила нашему главному следователю и объявила аккредитованного представителя», — сказал Парвареш. «Человек, проинформированный по этому вопросу», добавляет агентство, подтвердил, что NTSB согласился принять участие, но сказал, что неясно, сможет ли его представитель что-либо сделать в условиях санкций США, добавляет агентство.
Иран готов предоставить консульские помещения и визы для участников расследования, сообщил представитель Ирана в ICAO. Он добавил, что эксперта назначила Канада, команда из Украины провела переговоры в Тегеране в четверг, 9 января. Швеция и Афганистан уведомлены. К расследованию может быть привлечена и Франция, как страна-производитель двигателей для Boeing.
Парвареш в телефонном интервью Reuters опроверг заявления США и Канады о том, что самолет был сбит. Иран привержен полному и прозрачному расследованию этой трагедии, пока слишком рано строить предположения о причине, сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экспертные показания указывают на то, что самолет не мог быть поражен ракетой и что было важно сохранить расследование катастрофы неполитическим. «Мы должны оставить это экспертам, чтобы они провели расследование и сделали свой доклад», — сказал Парвареш.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана утром 8 января. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.