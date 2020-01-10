США пригласили к участию в расследовании крушения самолета в Иране

Он добавил, что экспертные показания указывают на то, что самолет не мог быть поражен ракетой и что было важно сохранить расследование катастрофы неполитическим. «Мы должны оставить это экспертам, чтобы они провели расследование и сделали свой доклад», — сказал Парвареш.