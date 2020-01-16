РБК: «Российского экологического оператора» возглавит замминистра строительства
Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин стал кандидатом на должность генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО). Его назначение может затянуться, сообщает РБК со ссылкой на источники в РЭО и в правительстве.
РЭО курирует реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. Первый гендиректор оператора Денис Буцаев ушел в отставку в конце ноября. Никита Стасишин уже прошел собеседование у премьера Медведева. Его ждали 15 января в РЭО для знакомства с подчиненными, но кандидат не явился.
Распоряжение о назначении Стасишина будет подписано до конца недели, сказал один из собеседников РБК, до того, как стало известно об отставке самого Медведева. Теперь процедура может затянуться на неопределенное время.
Ранее возможными кандидатами на эту должность называли бывшего министра строительства и ЖКХ, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня и бывшего замминистра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого.
Экологический оператор был создан по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб. РЭО должен заниматься масштабной мусорной реформой. В частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.