Мишустин провел встречу с Володиным
Руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера накануне предложил президент Владимир Путин, утром 16 января провел встречу со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, передает ТАСС.
Встреча прошла перед общением Мишустина с фракциями Госдумы. Участие в заседаниях фракций у него запланировано после 9 часов утра.
В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Мишустина на пост председателя правительства. Путин предложил его кандидатуру после того, как возглавлявший правительство Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина в контексте предложенных президентом в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию России. Если депутаты одобрят кандидатуру Мишустина, то он приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.