Мишустин провел встречу с Володиным

В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Мишустина на пост председателя правительства. Путин предложил его кандидатуру после того, как возглавлявший правительство Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина в контексте предложенных президентом в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию России. Если депутаты одобрят кандидатуру Мишустина, то он приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.