Ходорковский призвал созвать конституционное собрание для изучения возможных правок

По мнению Ходорковского, грядущие изменения в Конституцию связаны с попыткой пожизненного удержания власти, а несколько инициатив и вовсе нарушают права человека. Так, предприниматель раскритиковал предложение Путина закрепить приоритет Конституции над международным законодательством, а также меры, касающиеся местного самоуправления и судебной власти. В то же время он не увидел ничего плохого в поправках, касающихся перераспределения президентской власти в пользу парламента.