Ходорковский призвал созвать конституционное собрание для изучения возможных правок
Предприниматель Михаил Ходорковский предложил созвать конституционное собрание, чтобы оценить необходимость внесения предложенных президентом Владимиром Путиным правок в Основной закон. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.
По мнению Ходорковского, грядущие изменения в Конституцию связаны с попыткой пожизненного удержания власти, а несколько инициатив и вовсе нарушают права человека. Так, предприниматель раскритиковал предложение Путина закрепить приоритет Конституции над международным законодательством, а также меры, касающиеся местного самоуправления и судебной власти. В то же время он не увидел ничего плохого в поправках, касающихся перераспределения президентской власти в пользу парламента.
«Путин пытается силами спортсменов и атаманов бегом произвести фундаментальные изменения, разрушит Основной закон, его логику и балансы интересов»
Единственным выходом из ситуации Ходорковский видит созыв конституционного собрания, которое проанализирует предлагаемые изменения и разъяснит их обществу. «В ближайшие недели мы должны получить независимое мнение ведущих специалистов конституционного права, должны потребовать созыва конституционного собрания, а при отказе – организовать его общественный аналог в сети», – написал предприниматель.
Согласно ст. 135 Конституции, конституционное собрание может быть созвано в случае, если три пятых сенаторов и депутатов поддержали пересмотр глав 1, 2 и 9 Основного закона. Собрание должно либо подтвердить неизменность Конституции, либо разработать проект новой Конституции.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.
В тот же день президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры.