В Сирии уничтожили направлявшиеся к российской авиабазе беспилотники

Три беспилотника были обнаружены «на значительном удалении» от авиабазы, они направлялись к ней с северо-восточного направления. «Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — говорится в сообщении Минобороны.