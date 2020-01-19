В Сирии уничтожили направлявшиеся к российской авиабазе беспилотники
Силы противоздушной обороны российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны.
Три беспилотника были обнаружены «на значительном удалении» от авиабазы, они направлялись к ней с северо-восточного направления. «Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — говорится в сообщении Минобороны.
Инцидент произошел 19 января 2020 г. «с наступлением темного времени суток».
В конце декабря 2019 г. авиабазу «Хмеймим» уже пытались атаковать с помощью дронов. Тогда было уничтожено два беспилотника. По данным военных, атаки на базу организуют сирийские боевики.