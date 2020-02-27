Украинский вице-премьер по интеграции рассказал о плане возвращения Крыма

Он уточнил, что последний пункт этого плана предусматривает, что «Крым выскользнет из ослабевших рук Украины», а Украина его «перехватит». Суть еще одиннадцати шагов вице-премьер Украины раскрывать не стал. Он добавил, что надеется, что в отношении Крыма будет принята стратегия мира, аналогичная той, что представили на Мюнхенской конференции по безопасности для Донбасса. В конференции, которая прошла с 14 по 16 февраля, впервые принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил на ней о желании Киева провести выборы в Донецкой и Луганской областях и в Крыму в октябре 2020 г.