Счетная палата нашла нарушений на 885 млрд руб. и вернула в бюджет 4,5 млрд
Счетная палата России за прошлый год выявила 4 443 нарушения на сумму 884,6 млрд рублей и вернула в бюджетную систему 4,52 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете палаты о своей деятельности за 2019 г.
В сопровождающем отчет пресс-релизе отмечается, что главным критерием своей эффективности в палате считают «сокращение нарушений за счет профилактики». Так, в 2019 г. аудиторы выявили 214 нарушений на этапе формирования бюджета и тем самым предотвратили необоснованное распределение 37,3 млрд руб. По материалам проверок палаты возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия.
В числе своих приоритетов в 2019-2020 г.г. Счетная палата назвала аудит федерального бюджета, мониторинг национальных проектов и целей, незавершенное строительство и обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот. «В целом аудит социальной проблематики займет значительную часть нашей работы в 2020 г.», — говорится в сообщении.
Счетная палате намерена в этом году проверить, как организована в стране первичная медико-санитарная помощь и лекарственное обеспечение. Специалисты проанализируют проблемы школьной неуспешности и оценят влияние мер соцподдержки на снижение бедности. Инспекторы и аудиторы изучат и ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и оценят ход ликвидации свалок в стране.