Счетная палата нашла нарушений на 885 млрд руб. и вернула в бюджет 4,5 млрд

В сопровождающем отчет пресс-релизе отмечается, что главным критерием своей эффективности в палате считают «сокращение нарушений за счет профилактики». Так, в 2019 г. аудиторы выявили 214 нарушений на этапе формирования бюджета и тем самым предотвратили необоснованное распределение 37,3 млрд руб. По материалам проверок палаты возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия.