Байден лидирует на праймериз демократов в Иллинойсе и Флориде
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал еще две победы над своим соперником в борьбе за выдвижение в кандидаты в президенты от демократической партии, сенатором от Вермонта Берни Сандерсом. Он со значительным отрывом лидирует в штатах Иллинойс и Флорида, пишет The Financial Times.
Во Флориде после обработки данных с 77% участков первичных выборов Байден получил 61,4% голосов, у Сандерса — 22,6%. В штате Иллинойс по итогам голосования на 63% участков у Байдена — почти 63%, у Сандерса — около 31%. Праймериз во вторник, 17 марта прошли также в Аризоне, но их предварительные итоги станут известны позже.
Всего в четырех штатах, включая Огайо, разыгрываются 577 делегатских мандатов на национальный съезд партии. Однако в Огайо губернатор штата от республиканской партии Майк Девайн распорядился закрыть все избирательные участки 16 марта из-за «неприемлемого риска для здоровья» — угрозы заражения коронавирусом для избирателей и организаторов праймериз. Первичные выборы, намечавшиеся на март-апрель, отложены по тем же причинам в Луизиане, Джорджии, Кентукки и Мэриленде.
Председатель демократического национального комитета Том Перес во вторник заявил, что в оставшихся штатах надо сделать голосование «проще и безопаснее». Он предложил использовать голосование по почте и увеличить продолжительность личного голосования на участках, чтобы не создавать там скопления людей и очереди. Ранее Байден обошел своего главного конкурента на праймериз в Миссури, Миссисипи, Мичигане. Айдахо и Вашингтоне. Делегаты будут выбирать кандидата в президенты на съезде демократической партии в июле, для номинации необходима поддержка 1991 делегата. Выборы президента пройдут в ноябре 2020 г.