Байден лидирует на праймериз демократов в Иллинойсе и Флориде

Председатель демократического национального комитета Том Перес во вторник заявил, что в оставшихся штатах надо сделать голосование «проще и безопаснее». Он предложил использовать голосование по почте и увеличить продолжительность личного голосования на участках, чтобы не создавать там скопления людей и очереди. Ранее Байден обошел своего главного конкурента на праймериз в Миссури, Миссисипи, Мичигане. Айдахо и Вашингтоне. Делегаты будут выбирать кандидата в президенты на съезде демократической партии в июле, для номинации необходима поддержка 1991 делегата. Выборы президента пройдут в ноябре 2020 г.