Сотрудникам силовых структур рекомендовали отказаться от поездок за рубеж
Распоряжения о необходимости воздержаться от выездов за пределы России довели до сведения сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, Следственного комитета, МВД и МЧС. Такие меры рекомендованы из-за коронавируса, а в силовых ведомствах их оценивают как запрет, сообщает РБК со ссылкой на источники в среде силовиков.
В Генпрокуратуре распоряжение «по профилактике коронавируса» было подписано 11 марта заместителем генпрокурора Геннадием Лопатиным, в Следственном комитет председатель Александр Бастрыкин подписал его 16 марта. Такие же предписания получили на этой неделе в ФСБ, ФСР, МВД и МЧС. Источник в Федеральной службе охраны рассказал, что рекомендация является запретительной мерой. Паспорта сотрудников с доступом к секретной информации хранят свои подразделения в сейфах у руководителей, а сотрудник без доступа будут указывать в рапорте на отпуск место, где они его хотят провести.
14 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рекомендация федеральным органам исполнительной власти отменить служебные загранкомандировки и поездки в личных целях теперь распространяется на всех россиян. МИД России 17 марта обратился к гражданам за рубежом воспользоваться возможностью незамедлительно вернуться в Россию.
Страны мира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрывают границы как на въезд, так и на выезд. Всего в мире в результате пандемии COVID-19 заболели более 182 тыс. человек, около 80 тыс. выздоровели, более 7 тыс. умерли от инфекции. В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, 104 случая – завозные, а 10 – контактные, от тех, кто вернулся из-за рубежа.