Сотрудникам силовых структур рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

В Генпрокуратуре распоряжение «по профилактике коронавируса» было подписано 11 марта заместителем генпрокурора Геннадием Лопатиным, в Следственном комитет председатель Александр Бастрыкин подписал его 16 марта. Такие же предписания получили на этой неделе в ФСБ, ФСР, МВД и МЧС. Источник в Федеральной службе охраны рассказал, что рекомендация является запретительной мерой. Паспорта сотрудников с доступом к секретной информации хранят свои подразделения в сейфах у руководителей, а сотрудник без доступа будут указывать в рапорте на отпуск место, где они его хотят провести.