РБК: Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую
В ходе переговоров с Белоруссией об углубленной интеграции Россия предлагала создать 12 наднациональных органов, пишет РБК со ссылкой на источники. В рамках так называемой 31-й «дорожной карты» Москва предложила Минску объединить таможенные, налоговые и антимонопольные органы, счетные палаты и суды, а также создать единый эмиссионный центр, предполагающий введение единой валюты, и единые регуляторы в области сельского хозяйства, промышленности, связи, транспорта, и регулятор объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии.
Проработку 31-ой «дорожной карты» лидеры России и Белоруссии пока отложили, сообщил РБК еще один источник, отметив, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились летом – осенью прошлого года сначала обсудить 30 отраслевых «дорожных карт» по интеграции и принять их пакетом. По словам источника, переговоры в настоящее время поставлены на паузу по инициативе Минска.
Лукашенко ранее отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции с Россией обсуждается создание наднациональных органов. В декабрьском интервью «Эху Москву» он заявил, что договорился с президентом Путиным не разговаривать на тему 31-й «карты», описав ее как «план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами». Днем ранее о 31-й «карте» рассказал тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев. По его словам, она посвящена дальнейшей интеграции и на нее «можно будет посмотреть» после выполнения «дорожных карт» с первой по тридцатую, передает «Интерфакс».