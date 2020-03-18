РБК: Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

Лукашенко ранее отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции с Россией обсуждается создание наднациональных органов. В декабрьском интервью «Эху Москву» он заявил, что договорился с президентом Путиным не разговаривать на тему 31-й «карты», описав ее как «план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами». Днем ранее о 31-й «карте» рассказал тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев. По его словам, она посвящена дальнейшей интеграции и на нее «можно будет посмотреть» после выполнения «дорожных карт» с первой по тридцатую, передает «Интерфакс».