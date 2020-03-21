Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщается на сайте Кремля. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», — говорится в документе.