Путин присвоил Лаврову звание Героя труда
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщается на сайте Кремля. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», — говорится в документе.
Этим же указом Путин присвоил звание Героя труда еще одному человеку — генеральному директору «СГМ-Мост» Александру Островскому. Он удостоен звания за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста.
Лаврову 21 марта 2020 г. исполнилось 70 лет.