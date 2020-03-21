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Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщается на сайте Кремля. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», — говорится в документе.

Этим же указом Путин присвоил звание Героя труда еще одному человеку — генеральному директору «СГМ-Мост» Александру Островскому. Он удостоен звания за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста.

Лаврову 21 марта 2020 г. исполнилось 70 лет.

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