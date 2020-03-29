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Мишустин сформировал президиум правительства

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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал в России президиум правительства. В него вошли 20 человек: сам Мишустин, все вице-премьеры, а также ряд министров экономического, силового и социального блоков.

Полный состав президиума правительства:

  1. Михаил Мишустин, премьер-министр России;

  2. Андрей Белоусов, первый вице-премьер;

  3. Виктория Абрамченко, вице-премьер;

  4. Юрий Борисов, вице-премьер;

  5. Татьяна Голикова, вице-премьер;

  6. Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства;

  7. Алексей Оверчук, вице-премьер;

  8. Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе;

  9. Марат Хуснуллин, вице-премьер;

  10. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер;

  11. Евгений Зиничев, глава МЧС;

  12. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;

  13. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;

  14. Сергей Лавров, министр иностранных дел;

  15. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли;

  16. Михаил Мурашко, министр здравоохранения;

  17. Максим Решетников, министр экономического развития;

  18. Антон Силуанов, министр финансов;

  19. Константин Чуйченко, министр юстиции;

  20. Сергей Шойгу, министр обороны.

Президиумы правительства в России создавали и прошлые премьеры – Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Однако если при Медведеве президиум почти не собирался, то при Путине именно на заседаниях президиума рассматривались наиболее важные вопросы.

Согласно законодательству президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Однако правительство вправе отменить решение своего президиума.

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