Мишустин сформировал президиум правительства
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал в России президиум правительства. В него вошли 20 человек: сам Мишустин, все вице-премьеры, а также ряд министров экономического, силового и социального блоков.
Полный состав президиума правительства:
Михаил Мишустин, премьер-министр России;
Андрей Белоусов, первый вице-премьер;
Виктория Абрамченко, вице-премьер;
Юрий Борисов, вице-премьер;
Татьяна Голикова, вице-премьер;
Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства;
Алексей Оверчук, вице-премьер;
Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе;
Марат Хуснуллин, вице-премьер;
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер;
Евгений Зиничев, глава МЧС;
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;
Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;
Сергей Лавров, министр иностранных дел;
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли;
Михаил Мурашко, министр здравоохранения;
Максим Решетников, министр экономического развития;
Антон Силуанов, министр финансов;
Константин Чуйченко, министр юстиции;
Сергей Шойгу, министр обороны.
Президиумы правительства в России создавали и прошлые премьеры – Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Однако если при Медведеве президиум почти не собирался, то при Путине именно на заседаниях президиума рассматривались наиболее важные вопросы.
Согласно законодательству президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Однако правительство вправе отменить решение своего президиума.