Джонсона отправили в больницу после 10 дней с коронавирусной инфекцией

Помимо Джонсона коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок – они уже выздоровели. Кэрри Саймондс, 32-летняя беременная невеста Джонсона, сообщила в субботу, 4 апреля, что она провела неделю на карантине с симптомами нового коронавируса и пошла на поправку. По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 000.