Джонсона отправили в больницу после 10 дней с коронавирусной инфекцией
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали для проведения тестов в воскресенье. У премьера спустя 10 дней после выявления коронавируса продолжали оставаться высокая температура и кашель, передает Reuters со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.
«По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов», – говорится в сообщении. 55-летний Джонсон 27 марта объявил, что у него положительный результат теста на коронавирус. После 10 дней болезни и карантина врачи премьер-министра сочли разумным, чтобы его осмотрели в больнице.
Джонсон остается во главе правительства, отмечается в сообщении Даунинг-стрит. В случае нетрудоспособности премьера эти обязанности должны перейти главе министерства иностранных дел Доминику Раабу. Премьер призвал общественность Британии «следовать рекомендациям правительства оставаться дома, защищать NHS и спасать жизни», – сказал Даунинг-стрит.
Помимо Джонсона коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок – они уже выздоровели. Кэрри Саймондс, 32-летняя беременная невеста Джонсона, сообщила в субботу, 4 апреля, что она провела неделю на карантине с симптомами нового коронавируса и пошла на поправку. По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 000.