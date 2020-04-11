США обогнали Италию по числу умерших от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому показателю Италию. По данным университет Джонса Хопкинса на 21.00 мск, в Соединенных Штатах от инфекции скончался 19 701 человек, в Италии умерли 19 468 пациентов.