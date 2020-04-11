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США обогнали Италию по числу умерших от коронавируса

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США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому показателю Италию. По данным университет Джонса Хопкинса на 21.00 мск, в Соединенных Штатах от инфекции скончался 19 701 человек, в Италии умерли 19 468 пациентов.

По числу заболевших в мире тоже лидируют США, там более 506 000 инфицированных. На втором месте Испания (почти 162 000), Италия — третья (свыше 152 000).

Всего в мире уже более 1,7 млн заболевших коронавирусом, число умерших превысило 106 000 человек. В России, по данным на 11 апреля, было 13 584 зараженных, скончались 106 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных