США обогнали Италию по числу умерших от коронавируса
США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому показателю Италию. По данным университет Джонса Хопкинса на 21.00 мск, в Соединенных Штатах от инфекции скончался 19 701 человек, в Италии умерли 19 468 пациентов.
По числу заболевших в мире тоже лидируют США, там более 506 000 инфицированных. На втором месте Испания (почти 162 000), Италия — третья (свыше 152 000).
Всего в мире уже более 1,7 млн заболевших коронавирусом, число умерших превысило 106 000 человек. В России, по данным на 11 апреля, было 13 584 зараженных, скончались 106 пациентов.