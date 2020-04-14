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Обама поддержал Байдена в президентской гонке в США

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Бывший президент США Барак Обама публично поддержал Джозефа Байдена, занимавшего пост вице-президента в администрации Обамы, в качестве кандидата в президенты. Обама опубликовал видеообращение в своем канале на YouTube. Байден в своем Twitter поблагодарил Обаму за поддержку.

77-летний Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 г., в апреле 2019 г. он объявил об участии в борьбе за выдвижение от демократической партии США. В марте Байден сказал в эфире канала ABC, что несмотря на дружбу и совместную работу с Обамой, он считает, что «должен сам заслужить» поддержку со стороны бывшего президента.

8 апреля Байден стал де-факто кандидатом от демократической партии после того, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в кандидаты. Спустя пять дней Сандерс публично поддержал Байдена. «Мы должны оставить Трампа с одним президентским сроком, и ты нужен в Белом доме», – сказал Сандерс Байдену во время совместного обращения. Официально кандидат от демократов будет выбран 17 августа на собрании партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных