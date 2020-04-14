Обама поддержал Байдена в президентской гонке в США
Бывший президент США Барак Обама публично поддержал Джозефа Байдена, занимавшего пост вице-президента в администрации Обамы, в качестве кандидата в президенты. Обама опубликовал видеообращение в своем канале на YouTube. Байден в своем Twitter поблагодарил Обаму за поддержку.
77-летний Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 г., в апреле 2019 г. он объявил об участии в борьбе за выдвижение от демократической партии США. В марте Байден сказал в эфире канала ABC, что несмотря на дружбу и совместную работу с Обамой, он считает, что «должен сам заслужить» поддержку со стороны бывшего президента.
8 апреля Байден стал де-факто кандидатом от демократической партии после того, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в кандидаты. Спустя пять дней Сандерс публично поддержал Байдена. «Мы должны оставить Трампа с одним президентским сроком, и ты нужен в Белом доме», – сказал Сандерс Байдену во время совместного обращения. Официально кандидат от демократов будет выбран 17 августа на собрании партии.