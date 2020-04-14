Обама поддержал Байдена в президентской гонке в США

77-летний Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 г., в апреле 2019 г. он объявил об участии в борьбе за выдвижение от демократической партии США. В марте Байден сказал в эфире канала ABC, что несмотря на дружбу и совместную работу с Обамой, он считает, что «должен сам заслужить» поддержку со стороны бывшего президента.