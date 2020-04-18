Песков рассказал, как Путин отпразднует Пасху
Президент Владимир Путин в этом году не поедет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, вместо этого он поставит свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя. Но в этом году патриарх Кирилл рекомендовал верующим в связи с коронавирусом воздержаться от посещения храмов на Пасху и призвал встретить главный христианский праздник дома.
Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в этом году пройдет без прихожан. Оно будет транслироваться онлайн.
Премьер Михаил Мишустин планирует встретить Пасху дома, рассказал ранее «Ведомостям» его представитель. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тоже не будет на этот раз присутствовать на пасхальном богослужении, сообщил его представитель.
По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.