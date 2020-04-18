Песков рассказал, как Путин отпразднует Пасху

Президент Владимир Путин в этом году не поедет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, вместо этого он поставит свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.