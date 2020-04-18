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Песков рассказал, как Путин отпразднует Пасху

Ведомости

Президент Владимир Путин в этом году не поедет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, вместо этого он поставит свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя. Но в этом году патриарх Кирилл рекомендовал верующим в связи с коронавирусом воздержаться от посещения храмов на Пасху и призвал встретить главный христианский праздник дома.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в этом году пройдет без прихожан. Оно будет транслироваться онлайн.

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Премьер Михаил Мишустин планирует встретить Пасху дома, рассказал ранее «Ведомостям» его представитель. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тоже не будет на этот раз присутствовать на пасхальном богослужении, сообщил его представитель.

По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных