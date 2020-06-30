Минюст предложил отказаться от обычных процедур при взыскании уголовных штрафов

В случаях, когда приставы обращались в суды с представлением о замене наказания за злостное уклонение от уплаты штрафов, суды в 2019 г. удовлетворили лишь 26% ходатайств. Осужденные к штрафу часто не являлись в суд на рассмотрение обращений приставов. «При отсутствии у осужденного имущества и доходов, на которые возможно обратить взыскание, приговор остается не отбытым и последствий в таких случаях для осужденного не предусмотрено», — говорится в пояснении к опубликованным поправкам.