Минюст предложил отказаться от обычных процедур при взыскании уголовных штрафов
Минюст России предложил отказаться от применения стандартных процедур взыскания долгов в отношении неплательщиков штрафов, назначенных в ходе уголовного судопроизводства. В случае невыплаты штрафа в установленные сроки этот вид наказания будет заменяться через суд на более строгий. Проекты поправок в закон об исполнительном производстве, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы министерство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае, если должник скрылся, разыскивать его будут не судебные приставы, а сотрудники Федеральной службы наказаний. В 2019 г., по данным Минюста, было оплачено 60,2% уголовных штрафов (17 700), из них 74% — штрафы, по которым истек срок для добровольного исполнения. В поправках предлагается установить разумные сроки взыскания штрафов в качестве дополнительного наказания. Это объясняется значительным размером штрафов, в первую очередь, за коррупционные преступления. Взыскание их зачастую выходит за пределы сроков давности обвинительного приговора. Согласно поправкам, приставы получат право прекращать исполнительное производство по окончании сроков давности обвинительного приговора.
По данным Минюста, в 2019 г. из 179 800 исполнительных производств о взыскании штрафа за совершенные преступления в полном объеме исполнены 27,1% приговоров, по штрафам, назначенным в качестве основного наказания — 31,4%, а в качестве дополнительного наказания — 16%. По приговорам за коррупционные преступления (9 300 производств) в полном объеме оплачены 26,1% штрафов: 36,6% — в качестве основного наказания, 13,9% — в качестве дополнительного. Осужденные по уголовным делам в 2019 г. выплатили штрафы на 3,1 млрд руб., что составляет 6,9% от суммы, подлежавшей оплате. По штрафам за коррупционные преступления выплачено лишь 3,5%.
В случаях, когда приставы обращались в суды с представлением о замене наказания за злостное уклонение от уплаты штрафов, суды в 2019 г. удовлетворили лишь 26% ходатайств. Осужденные к штрафу часто не являлись в суд на рассмотрение обращений приставов. «При отсутствии у осужденного имущества и доходов, на которые возможно обратить взыскание, приговор остается не отбытым и последствий в таких случаях для осужденного не предусмотрено», — говорится в пояснении к опубликованным поправкам.