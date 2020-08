В Минске задержали владельца The Village Беларусь

Как пишет российский The Village, следственные действия проводит департамент финансовых расследований Белоруссии (ДФР). В издании добавили, что офис Kykу и The Village Беларусь находится в одном здании с Координационным советом белорусской оппозиции. Сайт The Village Беларусь заблокирован в стране уже неделю.