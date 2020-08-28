В Минске задержали владельца The Village Беларусь
«Официально Саша задержан», – написала Зеленкова. Она добавила, что сама находится дома, но дала подписку о неразглашении и не может комментировать ситуацию.
Как пишет российский The Village, следственные действия проводит департамент финансовых расследований Белоруссии (ДФР). В издании добавили, что офис Kykу и The Village Беларусь находится в одном здании с Координационным советом белорусской оппозиции. Сайт The Village Беларусь заблокирован в стране уже неделю.
Ранее, 27 августа, «Интерфакс-Запад» со ссылкой на правозащитников сообщил, что силовики провели обыски в редакции издания. Также обыски провели и у Василевича.
27 августа около 20 российских журналистов из разных изданий были задержаны в Белоруссии во время акции протеста на площади Свободы в Минске. Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пояснила, что сотрудников СМИ задержали для проверки документов, и заверила, что затем их отпустят.
Акции протеста и забастовки проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента, в которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.