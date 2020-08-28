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В Минске задержали владельца The Village Беларусь

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В Минске задержали владельца и соучредителя изданий Kykу и The Village Беларусь Александра Василевича, сообщила в Facebook его жена Надежда Зеленкова.

«Официально Саша задержан», – написала Зеленкова. Она добавила, что сама находится дома, но дала подписку о неразглашении и не может комментировать ситуацию.

Как пишет российский The Village, следственные действия проводит департамент финансовых расследований Белоруссии (ДФР). В издании добавили, что офис Kykу и The Village Беларусь находится в одном здании с Координационным советом белорусской оппозиции. Сайт The Village Беларусь заблокирован в стране уже неделю.

Ранее, 27 августа, «Интерфакс-Запад» со ссылкой на правозащитников сообщил, что силовики провели обыски в редакции издания. Также обыски провели и у Василевича.

27 августа около 20 российских журналистов из разных изданий были задержаны в Белоруссии во время акции протеста на площади Свободы в Минске. Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пояснила, что сотрудников СМИ задержали для проверки документов, и заверила, что затем их отпустят.

Акции протеста и забастовки проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента, в которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных