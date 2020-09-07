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Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель

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Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы.

«Если проводить выборы, всегда исходя из того, что это может быть не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или если все настаивают на том, что сентябрь лучший месяц, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах», – сказала Памфилова в ходе конкурса «Лидеры России». По ее словам, лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. «Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», – сказала она.

Другим решением этой проблемы, по мнению Памфиловой, является перенос избирательных участков из школ. «Мало просто в законе принять возможность многодневного голосования, важно еще решить все остальные проблемы, а их довольно много. Я думаю, законодателям придется к этому возвращаться», – подчеркнула председатель ЦИК.

В единый день голосования 13 сентября пройдут выборы депутатов 11 заксобраний и выборы 22 гордум административных центров, а также прямые выборы губернаторов 18 регионов. ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных