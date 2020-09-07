Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель

«Если проводить выборы, всегда исходя из того, что это может быть не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или если все настаивают на том, что сентябрь лучший месяц, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах», – сказала Памфилова в ходе конкурса «Лидеры России». По ее словам, лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. «Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», – сказала она.