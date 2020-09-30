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Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.

«Принято решение об увольнении министра здравоохранения республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Остапенко. «Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — подчеркнул глава республики.

Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с 11 июля 2019 г. Накануне Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса раскритиковал работу Чемоданова. В частности, претензии были в не реагировании на жалобы граждан по медобслуживанию, писал ТАСС.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, трое — умерли. Всего в Крыму подтверждено 4474 случая новой коронавирусной инфекции, 2837 человек выздоровели, 65 — умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных