Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.
«Принято решение об увольнении министра здравоохранения республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Остапенко. «Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — подчеркнул глава республики.
Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с 11 июля 2019 г. Накануне Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса раскритиковал работу Чемоданова. В частности, претензии были в не реагировании на жалобы граждан по медобслуживанию, писал ТАСС.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, трое — умерли. Всего в Крыму подтверждено 4474 случая новой коронавирусной инфекции, 2837 человек выздоровели, 65 — умерли.