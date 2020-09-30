Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с 11 июля 2019 г. Накануне Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса раскритиковал работу Чемоданова. В частности, претензии были в не реагировании на жалобы граждан по медобслуживанию, писал ТАСС.