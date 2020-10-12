ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

Режим сирийского президента Башара Асада официально под надзором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) передал его запасы на уничтожение в 2013 г. Однако в апреле 2017 г. в поселке Хан-Шейхун, который тогда контролировала оппозиция, взорвался химический боеприпас, унесший жизни десятков человек. Комиссия ОЗХО пришла к выводу, что химическая бомба была сброшена с самолета, однако не смогла доказать, что он принадлежал ВВС Сирии. Дамаск и Москва отрицали применение химоружия со стороны сирийского режима, в разное время утверждая об инсценировке и постановочности атаки, а также объясняя инцидент уничтожением склада и фабрики отравляющих веществ, якобы принадлежавшей формированиям оппозиции.