В США предложили исключить Турцию из НАТО
Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард представила в Палату представителей резолюцию об исключении Турции из НАТО из-за ее действий в Нагорном Карабахе, сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
«В новой резолюции, осуждающей турецкие атаки на военные силы США и цитирующей Эрдогана, поддерживающего террористов, Тулси Хаббард призывает к выходу Анкары из НАТО», — следует из сообщения АНКА на официальной странице в Twitter.
В документе, приложенном к посту, говорится, что Турция провоцирует конфликт в Нагорном Карабахе, оказывает военную поддержку Азербайджану, а также привлекает туда боевиков запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и ИГИЛ. Кроме того, в резолюции сказано, что в Нагорно-Карабахском конфликте участвовали турецкие воздушные силы, в частности — истребители F-16.
«Турция противоречит позиции НАТО, публично поддерживая и содействуя продолжающейся военной агрессии Азербайджана», — подчеркивается в тексте резолюции.
Турция — единственная страна, которая открыто поддерживает Азербайджан во время его конфликта с Арменией на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Анкара публично высказалась о необходимости прекращения «армянской оккупации» Карабаха и объявила о готовности предоставить Баку военные силы. При этом факт привлечения к войне боевиков из Сирии и Ливии в Турции отрицают, хотя ранее об этом уже говорили Россия и Франция.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.