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В США предложили исключить Турцию из НАТО

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Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард представила в Палату представителей резолюцию об исключении Турции из НАТО из-за ее действий в Нагорном Карабахе, сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

«В новой резолюции, осуждающей турецкие атаки на военные силы США и цитирующей Эрдогана, поддерживающего террористов, Тулси Хаббард призывает к выходу Анкары из НАТО», — следует из сообщения АНКА на официальной странице в Twitter.

В документе, приложенном к посту, говорится, что Турция провоцирует конфликт в Нагорном Карабахе, оказывает военную поддержку Азербайджану, а также привлекает туда боевиков запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и ИГИЛ. Кроме того, в резолюции сказано, что в Нагорно-Карабахском конфликте участвовали турецкие воздушные силы, в частности — истребители F-16.

«Турция противоречит позиции НАТО, публично поддерживая и содействуя продолжающейся военной агрессии Азербайджана», — подчеркивается в тексте резолюции.

Турция — единственная страна, которая открыто поддерживает Азербайджан во время его конфликта с Арменией на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Анкара публично высказалась о необходимости прекращения «армянской оккупации» Карабаха и объявила о готовности предоставить Баку военные силы. При этом факт привлечения к войне боевиков из Сирии и Ливии в Турции отрицают, хотя ранее об этом уже говорили Россия и Франция.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных