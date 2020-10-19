В США предложили исключить Турцию из НАТО

Турция — единственная страна, которая открыто поддерживает Азербайджан во время его конфликта с Арменией на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Анкара публично высказалась о необходимости прекращения «армянской оккупации» Карабаха и объявила о готовности предоставить Баку военные силы. При этом факт привлечения к войне боевиков из Сирии и Ливии в Турции отрицают, хотя ранее об этом уже говорили Россия и Франция.