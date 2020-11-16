Санду лидирует на президентских выборах в Молдавии

Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик был министром экономики и торговли Молдавии, затем занял должность первого вице-премьера. Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии.