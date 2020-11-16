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В МИД России заявили о решении США не продлевать ДСНВ

Ведомости

Нынешняя администрация США решила не продлевать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«Я из этого [из заявлений США] для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают», — сказал Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.

Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Россия заинтересована в продлении договора о СНВ не больше США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных