В МИД России заявили о решении США не продлевать ДСНВ
Нынешняя администрация США решила не продлевать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.
«Я из этого [из заявлений США] для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают», — сказал Рябков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.
Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.