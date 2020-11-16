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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

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Кремль надеется на налаживание рабочих отношений с Майей Санду, которая побеждает в президентских выборах в Молдавии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа, и мы с уважением относимся к выбору молдавского народа. Безусловно, ещё предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, рассчитываем, что их удастся наладить», — сказал Песков журналистам.

Россия ценит взаимоотношения с молдавским народом, подчеркнул представитель Кремля. 

«Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учётом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверены, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых и тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с РФ», — добавил Песков.

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду по предварительным данным победила во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов, за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей, сообщал ЦИК страны по итогам обработки 100% бюллетеней.

Ранее по теме: ЦИК Молдавии объявил результаты президентских выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных