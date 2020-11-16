В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

«Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учётом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверены, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых и тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с РФ», — добавил Песков.