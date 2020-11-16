В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
Кремль надеется на налаживание рабочих отношений с Майей Санду, которая побеждает в президентских выборах в Молдавии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа, и мы с уважением относимся к выбору молдавского народа. Безусловно, ещё предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, рассчитываем, что их удастся наладить», — сказал Песков журналистам.
Россия ценит взаимоотношения с молдавским народом, подчеркнул представитель Кремля.
«Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учётом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверены, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых и тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с РФ», — добавил Песков.
Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду по предварительным данным победила во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов, за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей, сообщал ЦИК страны по итогам обработки 100% бюллетеней.