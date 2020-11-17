NYT узнала о недавних планах Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране
Действующий президент США Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими советниками по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
Речь идет об иранском ядерном центре близ города Нетенз (центральная часть Ирана). Там расположен комбинат по обогащению урана, ключевой элемент ядерной программы страны. 11 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превысили объемы, разрешенные ядерной сделкой 2015 г., из которой Вашингтон вышел в 2018 г. по решению Трампа. Действующий президент, сообщили газете, днем позже обсуждал со своей командой варианты реакции на действия Ирана, в том числе возможность удара по комбинату под Нетензом. Под ударом подразумевается как авиа- и ракетный удар, так и кибератака.
По данным газеты, ключевые фигуры из команды Трампа в Белом доме выступили против атаки Ирана. Среди них вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Кристофер Миллер и начальник Объединенного комитета штабов Марк Милли. Они предупредили Трампа, что такая акция может привести к полномасштабному военному конфликту в последние недели его президентства.
По оценке издания, вовлечение США в конфликт с Ираном не получит поддержки у электората проигравшего выборы Трампа. Однако эскалация отношений с Тегераном может осложнить начальный период соперника действующего президента, победившего на выборах Джо Байдена. Газета напоминает, что возможность ударов по Ирану обсуждали еще в уходящей администрации Джорджа Буша-младшего в 2008 г., после того как выборы выиграл Барак Обама. С тех пор планы атаки иранских военных, научных и промышленных объектов неоднократно обновлялись.
Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. С победой Байдена уже поздравил Китай, генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд других государств. В Кремле считают, что результаты выборов пока окончательно не известны, поэтому воздерживаются от высказываний по поводу персоны нового президента США.