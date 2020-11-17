NYT узнала о недавних планах Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране

Речь идет об иранском ядерном центре близ города Нетенз (центральная часть Ирана). Там расположен комбинат по обогащению урана, ключевой элемент ядерной программы страны. 11 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превысили объемы, разрешенные ядерной сделкой 2015 г., из которой Вашингтон вышел в 2018 г. по решению Трампа. Действующий президент, сообщили газете, днем позже обсуждал со своей командой варианты реакции на действия Ирана, в том числе возможность удара по комбинату под Нетензом. Под ударом подразумевается как авиа- и ракетный удар, так и кибератака.