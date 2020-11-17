Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников

В октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул для школьников до двух, они прошли с 5 по 18 октября. После них ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение. Позднее школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, власти рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.