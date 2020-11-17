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Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 классы до 6 декабря. Это следует из указа мэра столицы.

«Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 г.», — написал Собянин, отметив эффективность дистанционного формата обучения для профилактики распространения коронавируса.

При этом он добавил, что количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти. По его словам, за прошлую неделю заразились 41 тыс. москвичей, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Однако заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет, стабилизировалась – 5-6 тыс. случаев в неделю.

В октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул для школьников до двух, они прошли с 5 по 18 октября. После них ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение. Позднее школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, власти рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. 

Ранее по теме: В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных