Песков назвал главное достижение соглашения по Нагорному Карабаху

«Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — сказал Песков. Он добавил, по деталям выполнения соглашения после его заключения в зоне конфликта стоит консультироваться у военных экспертов.