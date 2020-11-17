Песков назвал главное достижение соглашения по Нагорному Карабаху
Главное достижение заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России соглашения в том, что в Нагорном Карабахе закончились бои и перестали гибнуть люди, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — сказал Песков. Он добавил, по деталям выполнения соглашения после его заключения в зоне конфликта стоит консультироваться у военных экспертов.
Ранее командующий российскими миротворческими силами генерал Рустам Мурадов заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стабилизировалась. С 10 ноября, даты вступления в силу соглашения о перемирии, стороны ни разу не применяли оружие. В Минобороны добавили, что линию соприкосновения начала на постоянной основе патрулировать российская военная полиция из состава миротворческого контингента.
Армения и Азербайджан заключили при посредничестве России соглашение по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября. Согласно договореностям, боевые действия прекращались, стороны обменивались пленными и телами погибших. Ереван обязался вывести все свои войска из региона к декабрю. Пять районов, занятые в 1994 г. непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией.
Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта на пятилетний срок были направлены почти 2000 российских миротворцев. Они также будут охранять так называемый Лачинский коридор между Карабахом и Арменией.