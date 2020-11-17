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Захарова призвала отказаться от двойных стандартов в ситуации с Донбассом

Ведомости

Берлину и Парижу следует отказаться от двойных стандартов в урегулировании конфликта в Донбассе, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление Франции и Германии, в котором дается высокая оценка выполнению Киевом решений парижского саммита «нормандского формата» 9 декабря 2019 г. 

«Нашим партнерам по "нормандскому формату" следовало бы отказаться от двойных стандартов и подмены понятий и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины. Если Франция и Германия преследуют иные цели, им об этом необходимо прямо и честно заявить», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что в заявлении двух стран говорилось, в частности, о том, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке страны, что, по ее словам, не может вызывать удивления.

«Такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления. Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября с.г., было сорвано по вине украинской стороны», — пояснила Захарова.

Ранее по теме: Сторонам конфликта в Донбассе удалось договориться о контроле за перемирием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных