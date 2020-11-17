Захарова призвала отказаться от двойных стандартов в ситуации с Донбассом

Она отметила, что в заявлении двух стран говорилось, в частности, о том, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке страны, что, по ее словам, не может вызывать удивления.