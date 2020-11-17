Захарова призвала отказаться от двойных стандартов в ситуации с Донбассом
Берлину и Парижу следует отказаться от двойных стандартов в урегулировании конфликта в Донбассе, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление Франции и Германии, в котором дается высокая оценка выполнению Киевом решений парижского саммита «нормандского формата» 9 декабря 2019 г.
«Нашим партнерам по "нормандскому формату" следовало бы отказаться от двойных стандартов и подмены понятий и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины. Если Франция и Германия преследуют иные цели, им об этом необходимо прямо и честно заявить», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что в заявлении двух стран говорилось, в частности, о том, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке страны, что, по ее словам, не может вызывать удивления.
«Такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления. Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября с.г., было сорвано по вине украинской стороны», — пояснила Захарова.