Песков осудил необоснованную жестокость против протестующих в Белоруссии

«Безусловно, и об этом говорил сам президент (Белоруссии Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — сказал Песков.