Песков осудил необоснованную жестокость против протестующих в Белоруссии
Необоснованная жестокость силовиков по отношению к участникам акций протестов в Белоруссии недопустима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, и об этом говорил сам президент (Белоруссии Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. «Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне. И мы надеемся, что так оно и будет», — добавил Песков.
15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко. Вечером 11 ноября Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.
16 ноября офиициальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что на акции протеста в воскресенье были задержаны более 700 человек. По словам Чемодановой, организаторы акции «цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.