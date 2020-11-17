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Песков осудил необоснованную жестокость против протестующих в Белоруссии

Ведомости

Необоснованная жестокость силовиков по отношению к участникам акций протестов в Белоруссии недопустима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, и об этом говорил сам президент (Белоруссии Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. «Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне. И мы надеемся, что так оно и будет», — добавил Песков.

15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко. Вечером 11 ноября Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.  

16 ноября офиициальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что на акции протеста в воскресенье были задержаны более 700 человек. По словам Чемодановой, организаторы акции «цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко».

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных