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В Кремле обещали передать Франции и США детали соглашения по Карабаху

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США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху, они своевременно получат разъяснения о деталях соглашения о прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта и о роли в этом Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет сомнения, что если наши партнеры по председательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены», — сказал Песков. Он отметил, что дипломатические ведомства стран-сопредседателей группы активно контактируют по карабахской проблеме.

В то же время Песков отказался отвечать на вопрос, стоит ли США и Франции опасаться усиления роли Турции в урегулировании карабахского конфликта, так как это касается сугубо «двусторонних отношений с Турецкой республикой». «Что касается нашего статуса совместного сопредседателей, то, конечно, главное для нас — это интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный мир в Нагорном Карабахе», — сказал Песков.

Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В то же время Вашингтон и Париж выразили поддержку заключенных при посредничестве Москвы договоренностей об окончании боевых действий в регионе.

Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября. Боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом НКР и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который возьмут под охрану российские миротворцы. Они также будут контролировать режим прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее по теме: Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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