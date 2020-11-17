В Кремле обещали передать Франции и США детали соглашения по Карабаху

Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября. Боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом НКР и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который возьмут под охрану российские миротворцы. Они также будут контролировать режим прекращения огня в зоне конфликта.