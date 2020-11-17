В Кремле обещали передать Франции и США детали соглашения по Карабаху
США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху, они своевременно получат разъяснения о деталях соглашения о прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта и о роли в этом Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет сомнения, что если наши партнеры по председательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены», — сказал Песков. Он отметил, что дипломатические ведомства стран-сопредседателей группы активно контактируют по карабахской проблеме.
В то же время Песков отказался отвечать на вопрос, стоит ли США и Франции опасаться усиления роли Турции в урегулировании карабахского конфликта, так как это касается сугубо «двусторонних отношений с Турецкой республикой». «Что касается нашего статуса совместного сопредседателей, то, конечно, главное для нас — это интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный мир в Нагорном Карабахе», — сказал Песков.
Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В то же время Вашингтон и Париж выразили поддержку заключенных при посредничестве Москвы договоренностей об окончании боевых действий в регионе.
Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября. Боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом НКР и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который возьмут под охрану российские миротворцы. Они также будут контролировать режим прекращения огня в зоне конфликта.