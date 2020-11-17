Лавров призвал расширить присутствие международных организаций в Карабахе
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны признать необходимость расширения присутствия международных организаций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Карабахе. Заявление сделано по итогам встречи с президентом МККК Петером Маурером.
«Мы бы выступали за то, чтобы стороны конфликта признали значение расширения международного присутствия в Карабахе и по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, и по линии ЮНЕСКО, и по линии Программы развития ООН, потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро», — цитирует ТАСС Лаврова. По его словам, чем больше в регионе будет международных организаций, «тем более эффективно будут создаваться благоприятные условия для восстановления этноконфессионального мира и согласия».
9 ноября Армения и Азербайджан заключили при посредничестве России соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, боевые действия в зоне конфликта прекратились, стороны обменялись пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван обязался вывести все свои войска из региона к декабрю. Пять районов, занятые в 1994 г. непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В регион направлены более двух тысяч российских миротворцев.