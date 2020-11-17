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Лавров призвал расширить присутствие международных организаций в Карабахе

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Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны признать необходимость расширения присутствия международных организаций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Карабахе. Заявление сделано по итогам встречи с президентом МККК Петером Маурером.

«Мы бы выступали за то, чтобы стороны конфликта признали значение расширения международного присутствия в Карабахе и по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, и по линии ЮНЕСКО, и по линии Программы развития ООН, потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро», — цитирует ТАСС Лаврова. По его словам, чем больше в регионе будет международных организаций, «тем более эффективно будут создаваться благоприятные условия для восстановления этноконфессионального мира и согласия».

9 ноября Армения и Азербайджан заключили при посредничестве России соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, боевые действия в зоне конфликта прекратились, стороны обменялись пленными и телами погибших.

Кроме того, Ереван обязался вывести все свои войска из региона к декабрю. Пять районов, занятые в 1994 г. непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В регион направлены более двух тысяч российских миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных