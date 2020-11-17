Лавров призвал расширить присутствие международных организаций в Карабахе

«Мы бы выступали за то, чтобы стороны конфликта признали значение расширения международного присутствия в Карабахе и по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, и по линии ЮНЕСКО, и по линии Программы развития ООН, потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро», — цитирует ТАСС Лаврова. По его словам, чем больше в регионе будет международных организаций, «тем более эффективно будут создаваться благоприятные условия для восстановления этноконфессионального мира и согласия».