Times: главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель нарушила министерский кодекс, запугивая подчиненных, сообщает газета The Times. По данным издания, это показало служебное расследование.
Расследование началось после публикаций а СМИ обвинений Пател в запугивании подчиненных, их унижении и необоснованных придирках в процессе работы. Обвинения против министра привели к отставке постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма. Позднее он подал в суд на правительство за необоснованное увольнение.
В докладе говорится, что поведение Пател попадает под определение bulling — «издевательства», отметило издание.
Доклад должен быть опубликован в пятницу, 20 ноября. По данным The Times, Джонсон не будет призывать к отставке Пател и назовет ее действия непреднамеренными. Также премьер-министр собирается раскритиковать подчиненных Пател за то, что они не высказали свои обвинения до того, как они стали достоянием общественности.