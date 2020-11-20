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Times: главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных

Ведомости

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель нарушила министерский кодекс, запугивая подчиненных, сообщает газета The Times. По данным издания, это показало служебное расследование.

Расследование началось после публикаций а СМИ обвинений Пател в запугивании подчиненных, их унижении и необоснованных придирках в процессе работы. Обвинения против министра привели к отставке постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма. Позднее он подал в суд на правительство за необоснованное увольнение.

В докладе говорится, что поведение Пател попадает под определение bulling — «издевательства», отметило издание.

Доклад должен быть опубликован в пятницу, 20 ноября. По данным The Times, Джонсон не будет призывать к отставке Пател и назовет ее действия непреднамеренными. Также премьер-министр собирается раскритиковать подчиненных Пател за то, что они не высказали свои обвинения до того, как они стали достоянием общественности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных