Times: главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных

Доклад должен быть опубликован в пятницу, 20 ноября. По данным The Times, Джонсон не будет призывать к отставке Пател и назовет ее действия непреднамеренными. Также премьер-министр собирается раскритиковать подчиненных Пател за то, что они не высказали свои обвинения до того, как они стали достоянием общественности.