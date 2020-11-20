Глава Минобороны Армении ушел в отставку
Министр обороны Армении Давид Тоноян ушел в отставку, соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.
«По предложению Премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции, а также частью 1 статьи 5 Закона о структуре и деятельности Правительства. Освободить Давида Тонояна от должности министра обороны», — говорится в документе.
Другим указом на пост главы военного ведомства назначен советник премьера Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян. Он уже был министром обороны республики в 1999-2000 гг., однако покинул пост, а потом лишен воинских званий президентом Робертом Кочаряном после ухода в оппозицию. В 2019 г. восстановлен в звании генерал-лейтенанта и вошел в состав администрации президента Никола Пашиняна.
Давид Тоноян в 1990-х гг. работал в МВД Армении, а в 2004–2007 гг. он занимал должность представителя вооруженных сил Армении в НАТО, в 2017 г. стал главой МЧС республики. С 2018 г. Тоноян возглавляет Минобороны страны.
Ранее на фоне неудачного для Армении окончания боевых действий в Нагорном Карабахе и соглашения с Азербайджаном, предусматривающего вывод армянских сил из региона, в отставку ушел глава МИД республики Зограб Мнацаканян. В Ереване уже более недели идут протестные акции оппозиции, на которых она требует полной отставки правительства во главе с Пашиняном как ответственных за соглашения, называемые ими «предательством Арцаха» (Нагорного Карабаха. — прим. ред.). Кроме того, оппоненты премьер-министра выступают против выполнения договоренностей с Азербайджаном.
Соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившееся с 27 сентября, достигнуто 9 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-карабахская республика (НКР) до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.