Глава Минобороны Армении ушел в отставку

Соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившееся с 27 сентября, достигнуто 9 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-карабахская республика (НКР) до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.