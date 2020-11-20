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Директора «Массандры» назначили вице-мэром Ялты

Ведомости

Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко назначена на должность первого заместителя главы администрации Ялты, говорится на сайте администрации города.

«За согласование назначения Янины Павленко на должность первого заместителя главы администрации Ялты проголосовали 24 из 26 присутствовавших в зале депутатов», — сообщили в местной пресс-службе.

Артем Мальцев, временно исполняющий обязанности мэра Ялты и являющийся первым замом главы города, назначен на должность заместителя главы администрации. Комментируя новый пост Павленко, он отметил, что ее трудовой стаж составляет 22 года, из которых 15 — на руководящих должностях.

13 ноября пост мэра Ялты предложил Павленко глава Крыма Сергей Аксенов. Та, в свою очередь, заявила на странице в Facebook о готовности подать документы для участия в конкурсе. 

Назначения в Ялте происходят после смерти предыдущего мэра Ивана Имгрунта 18 октября этого года. Накануне он был госпитализирован с пневмонией, вызванной коронавирусом. Ему было 59 лет.

Ранее по теме: Аксенов предложил директору «Массандры» стать мэром Ялты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных