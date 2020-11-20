Директора «Массандры» назначили вице-мэром Ялты
Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко назначена на должность первого заместителя главы администрации Ялты, говорится на сайте администрации города.
«За согласование назначения Янины Павленко на должность первого заместителя главы администрации Ялты проголосовали 24 из 26 присутствовавших в зале депутатов», — сообщили в местной пресс-службе.
Артем Мальцев, временно исполняющий обязанности мэра Ялты и являющийся первым замом главы города, назначен на должность заместителя главы администрации. Комментируя новый пост Павленко, он отметил, что ее трудовой стаж составляет 22 года, из которых 15 — на руководящих должностях.
13 ноября пост мэра Ялты предложил Павленко глава Крыма Сергей Аксенов. Та, в свою очередь, заявила на странице в Facebook о готовности подать документы для участия в конкурсе.
Назначения в Ялте происходят после смерти предыдущего мэра Ивана Имгрунта 18 октября этого года. Накануне он был госпитализирован с пневмонией, вызванной коронавирусом. Ему было 59 лет.