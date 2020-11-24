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Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Ведомости

Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличит в четыре раза финансирование миссии в Нагорном Карабахе и увеличит ее состав, сообщил в интервью РБК президент организации Петер Маурер. 

«Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (почти $11 млн. — "Ведомости"), то на следующий год он составит 45 млн швейцарских франков ($49,4 млн. — "Ведомости"). То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион», — сказал Маурер.

Президент МККК отметил, что поиск и идентификация тел погибших является одной из срочных задач. Сейчас стороны конфликта находят тела, которые находятся на подконтрольных им территориях и которые легко найти. Самое сложное, по мнению Маурера, — это поиск тел на линии соприкосновения, потому что там могут быть мины. Затягивание работы по поиску тел погибших может привести к заражению почвы, убежден он. Также могут быть сложности опознанием тел, потому что за зиму тела могут начать разлагаться. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 ноября сообщил о нескольких сотнях армянских военнослужащих, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Число погибших в Карабахе с армянской стороны составляет около 2,4 тыс. человек, сообщил он. Азербайджан данных о погибших и пропавших без вести до сих пор не сообщал. Работа по обмену телами уже началась — при содействии российских миротворцев. 21 октября министерство окружающей среды Армении заявило, что в Нагорном Карабахе может произойти гуманитарная и экологическая катастрофа из-за тел погибших в боях людей. 

Ранее по теме: МЧС России увеличит свою группировку в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных