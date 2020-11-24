Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Президент МККК отметил, что поиск и идентификация тел погибших является одной из срочных задач. Сейчас стороны конфликта находят тела, которые находятся на подконтрольных им территориях и которые легко найти. Самое сложное, по мнению Маурера, — это поиск тел на линии соприкосновения, потому что там могут быть мины. Затягивание работы по поиску тел погибших может привести к заражению почвы, убежден он. Также могут быть сложности опознанием тел, потому что за зиму тела могут начать разлагаться.