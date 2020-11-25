Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы на Украине
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24» предрек экономике Украины неизбежную катастрофу.
«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис», — сказал он.
По его словам, уже со следующего года на Украине начнутся проблемы с выплатами заплат и пенсий. Эту ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. По словам политика, это даст Украине «чуть-чуть денег».
Накануне первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что финальный проект госбюджета Украины на 2021 г. до сих пор не сформирован из-за продолжающегося согласования с МВФ, писал ТАСС.
В июле немецкая газета Handelsblatt предупреждала об угрозе банкротства Украины из-за обязательств Киева погасить задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. По данным издания, в 2020 г. Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд.