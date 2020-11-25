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Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы на Украине

Ведомости

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24» предрек экономике Украины неизбежную катастрофу.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис», — сказал он.

По его словам, уже со следующего года на Украине начнутся проблемы с выплатами заплат и пенсий. Эту ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. По словам политика, это даст Украине «чуть-чуть денег».

Накануне первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что финальный проект госбюджета Украины на 2021 г. до сих пор не сформирован из-за продолжающегося согласования с МВФ, писал ТАСС.

В июле немецкая газета Handelsblatt предупреждала об угрозе банкротства Украины из-за обязательств Киева погасить задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. По данным издания, в 2020 г. Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных