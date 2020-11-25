Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы на Украине

По его словам, уже со следующего года на Украине начнутся проблемы с выплатами заплат и пенсий. Эту ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. По словам политика, это даст Украине «чуть-чуть денег».