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Депутаты Гордумы Хабаровска передумали выходить из ЛДПР

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Председатель городской думы Хабаровска и 16 депутатов, которые ранее объявили о решении выйти из ЛДПР, изменили решение и останутся в думе как представители партии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спикера Гордумы Михаила Сидорова. 

«С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала, с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами», — заявил Сидоров.

Спикер Гордумы пояснил, что депутаты пришли в городскую думу «под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала», бывшего губернатора Хабаровского края. После его задержания возникли «категорически сложные» проблемы в организации работы с органами исполнительной власти Хабаровска. «Мы пытались через региональное отделение донести эти проблемы и устранить их. Потому что, к огромному сожалению, муниципальный парламент стал сильно зависимым», — отметил Сидоров. 

Председатель городской думы добавил, что он и другие депутаты, которые решили выйти из партии, пообщались с врио главы региона Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения партии. Дегтярев дал гарантии со своей стороны, что ситуация «будет изменена», рассказал Сидоров.

Занимавший тогда пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Бывшего губернатора считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. 

Ранее по теме: ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных