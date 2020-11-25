Депутаты Гордумы Хабаровска передумали выходить из ЛДПР
Председатель городской думы Хабаровска и 16 депутатов, которые ранее объявили о решении выйти из ЛДПР, изменили решение и останутся в думе как представители партии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спикера Гордумы Михаила Сидорова.
«С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала, с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами», — заявил Сидоров.
Спикер Гордумы пояснил, что депутаты пришли в городскую думу «под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала», бывшего губернатора Хабаровского края. После его задержания возникли «категорически сложные» проблемы в организации работы с органами исполнительной власти Хабаровска. «Мы пытались через региональное отделение донести эти проблемы и устранить их. Потому что, к огромному сожалению, муниципальный парламент стал сильно зависимым», — отметил Сидоров.
Председатель городской думы добавил, что он и другие депутаты, которые решили выйти из партии, пообщались с врио главы региона Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения партии. Дегтярев дал гарантии со своей стороны, что ситуация «будет изменена», рассказал Сидоров.
Занимавший тогда пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Бывшего губернатора считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг.