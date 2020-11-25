Депутаты Гордумы Хабаровска передумали выходить из ЛДПР

«С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала, с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами», — заявил Сидоров.