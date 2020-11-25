Песков анонсировал возвращение Путина к поездкам по стране

«Принимаемые защитные меры и, скажем так, наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — сказал Песков журналистам. По его словам, сегодня российский президент совершит поездку в Саров, где проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.