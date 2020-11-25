Песков анонсировал возвращение Путина к поездкам по стране
Наработки в сфере обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту России Владимиру Путину активизировать свои поездки по регионам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Принимаемые защитные меры и, скажем так, наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — сказал Песков журналистам. По его словам, сегодня российский президент совершит поездку в Саров, где проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
«Мы своевременно проанонсируем дальнейшие поездки Путина по регионам», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной поездке Путина в Тюменскую область на этой неделе.
Последняя поездка главы государства состоялась 3 ноября в Санкт-Петербург. Там он принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на ледоколе «Виктор Черномырдин» и провел рабочие встречи с губернатором Александром Бегловым и председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Георгием Полтавченко.
Накануне в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения верительных грамот Путину 20 новыми зарубежными послами. Мероприятие стало одним из немногочисленных массовых мероприятий, которые президент провел в закрытом помещении после начала пандемии коронавируса.