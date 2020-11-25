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Песков анонсировал возвращение Путина к поездкам по стране

Ведомости

Наработки в сфере обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту России Владимиру Путину активизировать свои поездки по регионам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Принимаемые защитные меры и, скажем так, наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — сказал Песков журналистам. По его словам, сегодня российский президент совершит поездку в Саров, где проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«Мы своевременно проанонсируем дальнейшие поездки Путина по регионам», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной поездке Путина в Тюменскую область на этой неделе.

Последняя поездка главы государства состоялась 3 ноября в Санкт-Петербург. Там он принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на ледоколе «Виктор Черномырдин» и провел рабочие встречи с губернатором Александром Бегловым и председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Георгием Полтавченко.

Накануне в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения верительных грамот Путину 20 новыми зарубежными послами. Мероприятие стало одним из немногочисленных массовых мероприятий, которые президент провел в закрытом помещении после начала пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Владимир Путин впервые с начала пандемии принял грамоты у послов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных