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В Азербайджане оценили резолюцию сената Франции по Карабаху

Ведомости

Азербайджан рассматривает резолюцию, принятую сенатом Франции по Нагорному Карабаху, как «обычный листок бумаги», заявил «РИА Новости» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Накануне сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В поддержку документа выступили 305 сенаторов, против — один.

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ни что иное как обычный листок бумаги», — сказал Гаджиев. По его словам, резолюция была принята «во имя узких политических амбиций» наряду с грубым нарушением международного права и вызывает вопросы о намерениях и объективности деятельности Франции как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН. 

Гаджиев отметил, что Баку считает принятие такой резолюции очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции. «Французское правительство должно высказать свою официальную позицию о недопустимости подобных провокационных шагов и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана принятием заявления, осуждающего резолюцию», — подчеркнул помощник президента. 

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса Карабаха. «Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

Затем президент России Владимир Путин заявил, что определить стату Нагорного Карабаха можно будет после налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном и налаживания мира между жителями этой территории.

Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.

Ранее по теме: Россия создает в Нагорном Карабахе военно-гражданские структуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных