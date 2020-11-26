В Азербайджане оценили резолюцию сената Франции по Карабаху
Азербайджан рассматривает резолюцию, принятую сенатом Франции по Нагорному Карабаху, как «обычный листок бумаги», заявил «РИА Новости» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Накануне сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В поддержку документа выступили 305 сенаторов, против — один.
«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ни что иное как обычный листок бумаги», — сказал Гаджиев. По его словам, резолюция была принята «во имя узких политических амбиций» наряду с грубым нарушением международного права и вызывает вопросы о намерениях и объективности деятельности Франции как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН.
Гаджиев отметил, что Баку считает принятие такой резолюции очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции. «Французское правительство должно высказать свою официальную позицию о недопустимости подобных провокационных шагов и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана принятием заявления, осуждающего резолюцию», — подчеркнул помощник президента.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса Карабаха. «Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Затем президент России Владимир Путин заявил, что определить стату Нагорного Карабаха можно будет после налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном и налаживания мира между жителями этой территории.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.