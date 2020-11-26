МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей».