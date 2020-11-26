МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве
МИД Белоруссии вызвал посла Украины в республике Игоря Казима и вручил ему ноту с протестом из-за акций в отношении белорусского посольства в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства. В МИД призвали украинского посла обеспечить безопасность дипмиссии.
«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны», — говорится в сообщении.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей».
Республика ожидает реакции украинской стороны на акции в отношении своего посольства и призывает к их расследованию надлежащим способом.
20 ноября украинское агентство «Униан» сообщило об установке в Киеве рядом с белорусским посольством памятника жертвам политических репрессий.