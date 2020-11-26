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МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве

Ведомости

МИД Белоруссии вызвал посла Украины в республике Игоря Казима и вручил ему ноту с протестом из-за акций в отношении белорусского посольства в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства. В МИД призвали украинского посла обеспечить безопасность дипмиссии.

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны», — говорится в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей».

Республика ожидает реакции украинской стороны на акции в отношении своего посольства и призывает к их расследованию надлежащим способом.

20 ноября украинское агентство «Униан» сообщило об установке в Киеве рядом с белорусским посольством памятника жертвам политических репрессий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных