Трамп назвал условие передачи власти Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп передаст власть кандидату в президенты от демократической партии Джо Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него, сообщил Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам.
На вопрос журналиста, покинет ли Трамп Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена, Трамп ответил: »Конечно, я это сделаю. Конечно, буду. И ты это прекрасно знаешь». По его словам, ему будет трудно это сделать, потому что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.
Выборы президента состоялись 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее на этой неделе Трамп разрешил начать процесс передачи власти Байдену.