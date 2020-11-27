Трамп назвал условие передачи власти Байдену

На вопрос журналиста, покинет ли Трамп Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена, Трамп ответил: »Конечно, я это сделаю. Конечно, буду. И ты это прекрасно знаешь». По его словам, ему будет трудно это сделать, потому что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.