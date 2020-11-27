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Трамп назвал условие передачи власти Байдену

Ведомости

Действующий президент США Дональд Трамп передаст власть кандидату в президенты от демократической партии Джо Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него, сообщил Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам. 

На вопрос журналиста, покинет ли Трамп Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена, Трамп ответил: »Конечно, я это сделаю. Конечно, буду. И ты это прекрасно знаешь». По его словам, ему будет трудно это сделать, потому что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы. 

Выборы президента состоялись 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее на этой неделе Трамп разрешил начать процесс передачи власти Байдену.

Ранее по теме: Джо Байден назначает ответственных за внешнюю политику США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных