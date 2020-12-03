В Совфеде ответили на обвинения НАТО в усилении военной мощи в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, что обвинения НАТО в адрес России связаны с тем, что альянсу нужно обосновать увеличение расходов на оборону. «Они выбирают, кого обозначить в качестве врага потенциального. Видимо, они считают, что РФ в этом плане более удобный противник, которого можно безнаказанно обвинять», — отметил депутат. По его словам, России для укрепления своего положения на международной арене нужно укреплять экономику и повышать благосостояние населения.