В Совфеде ответили на обвинения НАТО в усилении военной мощи в Крыму
Действия России в районе Крыма и Черного моря направлены на обеспечение безопасности страны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Совфеда от Крыма Сергея Цекова. Так сенатор ответил на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга который утверждал, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и активнее разворачивает силы в регионе Черного моря.
«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там. Это не может не вызывать озабоченности», — сказал Цеков.
Сенатор отметил, что НАТО «валят с больной головы на здоровую». Цеков добавил, что альянс занимается наращиванием вооружения и ведет себя «крайне нагло и агрессивно». Россия действует исключительно в ответ на агрессивную политику НАТО, подчеркнул Цеков.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, что обвинения НАТО в адрес России связаны с тем, что альянсу нужно обосновать увеличение расходов на оборону. «Они выбирают, кого обозначить в качестве врага потенциального. Видимо, они считают, что РФ в этом плане более удобный противник, которого можно безнаказанно обвинять», — отметил депутат. По его словам, России для укрепления своего положения на международной арене нужно укреплять экономику и повышать благосостояние населения.
«Таким образом, будет больше осуществляться отчислений на усиление обороноспособности страны, влияние страны на другие государства, заинтересованность других стран сотрудничать с Россией в различных отраслях. Естественно, Россия будет демонстрировать свою силу не только в военном, но и в экономическом плане», — добавил сенатор.
Ранее НАТО назвало Россию главной военной угрозой для альянса. «В перспективе до 2030 г. Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для НАТО. 1 декабря Министры иностранных дел стран НАТО высказались за «сдерживание» России, но считают важным не отказываться от диалога, сказал на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг.